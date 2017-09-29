Следует отметить, что во всех 14 случаях были приняты меры по отзыву товаров из магазинов и у покупателей. Часть товаров была уничтожены. Тем не менее, существует теоретическая вероятность того, что кто-то успел приобрести эти товары или у отдельных торговцев они остались в продаже.
- 1. Небезопасный прожектор из Китая
- 2. Индийский зубной порошок
- 3. Обжигающая скороварка
- 4. Две опасные шлифмашинки
- 5. Лампочка, которая может загореться
- 6. Мультиварка, которая себя не контролирует
- 7. Ядовитый клей
- 8. Опасные детские кроватки
- 9. Химическая кукла
- 10. Спиннер, который опасен для детей
- 11. Черепашка, которая может перевернуться
- 12. Шнурок для соски, который может задушить