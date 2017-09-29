Следует отметить, что во всех 14 случаях были приняты меры по отзыву товаров из магазинов и у покупателей. Часть товаров была уничтожены. Тем не менее, существует теоретическая вероятность того, что кто-то успел приобрести эти товары или у отдельных торговцев они остались в продаже.