Уроженцы Латвии, Литвы и Эстонии запустили немало инновационных проектов, способных завоевать мировой рынок, пишет The Baltic Review. Среди них - финансовые сервисы и онлайн-"рынки", где продают подержанную одежду, рекрутинговые сайты и решения для работ с криптовалютами. Delfi публикует краткий перевод списка 10 самых многообещающих предпринимателей-инноваторов.
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