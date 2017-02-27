Применив такой крупный штаф, ЦЗПП продемонстрировал неспособность формировать политику отрасли, а также неопределенность в латвийской правовой среде, полагают в ЛААФ.

Штрафы связаны с тем, что у компаний отрасли и ЦЗПП различаются интерпретации вступивших в силу в 2016 году законодательных поправок о включении платы за продление кредита в порядок расчета процентов по кредиту.

По мнению главы ЛААФ Гинтса Аболиньша, возможно, следует искать другую модель для надзора за отраслью, поскольку действующая форма не работает.

"Создалась абсурдная ситуация. После вступления в силу поправок к Закон о защите потребителей ЦЗПП дважды менял свое мнение о том, как следует применять новые нормы закона, но на предприятия отрасли были наложены крупные штрафы", - говорит Гинтс Аболиньш. Он отметил, что о невозможности вести диалог и решить этот вопрос ассоциация в прошлом году проинформировала премьер-министра и министерство экономики.

В ЛААФ прогнозируют, что после ознакомления с решениями ЦЗПП компании смогут обжаловать наложенные на них штрафы.