Поисками инвесторов занимается самоуправление города и владельцы завода, компания Baltic Railway Holding, принадлежащая российскому концерну "Уралвагонзавод".

Одновременно мэр признал, что во время вчерашней встречи с послом России Евгением Лукьяновым они оба согласились с тем, что "инвестиции из России вряд ли смогут прийти так просто".

В годовом отчете за 2016 год Baltic Railway Holding руководство компании отмечает, что в 2017 году привлечет инвестора из Китая - корпорацию Sinomach. Инвестиции могут быть направлены в завершение строительства завода и создание логистического центра.

Сейчас Baltic Railway Holding постепенно рассчитывается с кредиторами и занимается поисками инвестора.