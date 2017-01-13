"Это закономерное явление, потому что иссякают ресурсы нефти на эксплуатируемых сейчас месторождениях. Возможно, еще можно предположить, что на добычу повлияли низкие цены на нефть и мелкие скважины были законсервированы", - сказал агентству BNS Йонас Саткунас.
По его словам, в этом году простимулировать добычу нефти в этом году могли бы инвестиции компаний.
"Добыча нефти в этом году будет зависеть от инвестиций в новые скважины. Нынешние инвестиционные планы могут быть скорректированы. Простимулировать добычу нефти может и повышение цен на нефть", - сказал Й. Саткунас.
Министерство по вопросам окружающей среды сообщило, что в прошлом году не было пробурено ни одной новой скважины. В этом году намечается пробурить одно ответвление нефтяной скважины и 5 скважин для разведки ресурсов.
Разрешения на разработку нефтяных месторождений в Литве есть у 7 компаний - у полностью контролируемой польским концерном Lotos компании Lotos-Geonafta, у контролируемых ею предприятий Manifoldas и Genciu nafta (по 100% акций), а также у компании Minijos nafta (50% акций), у компании датско-литовского капитала TanOil и контролируемого ею предприятия LL Investicijos, а также у компании нидерландского капитала Diseta.
В Литве за период с 1990 года в общей сложности добыто около 5,262 млн. кубометров нефти. Сейчас ее добыча ведется на 60 скважинах на 15-ти месторождениях.