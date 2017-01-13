Работающие в западной части Литвы нефтедобывающие компании в прошлом году добыли 77,37 тыс. кубометров нефти - на 15% меньше, чем в 2015 году. Это связано с иссяканием нефти на разрабатываемых месторождениях, говорит руководитель Геологической службы.

"Это закономерное явление, потому что иссякают ресурсы нефти на эксплуатируемых сейчас месторождениях. Возможно, еще можно предположить, что на добычу повлияли низкие цены на нефть и мелкие скважины были законсервированы", - сказал агентству BNS Йонас Саткунас.

По его словам, в этом году простимулировать добычу нефти в этом году могли бы инвестиции компаний.

"Добыча нефти в этом году будет зависеть от инвестиций в новые скважины. Нынешние инвестиционные планы могут быть скорректированы. Простимулировать добычу нефти может и повышение цен на нефть", - сказал Й. Саткунас.

Министерство по вопросам окружающей среды сообщило, что в прошлом году не было пробурено ни одной новой скважины. В этом году намечается пробурить одно ответвление нефтяной скважины и 5 скважин для разведки ресурсов.

Разрешения на разработку нефтяных месторождений в Литве есть у 7 компаний - у полностью контролируемой польским концерном Lotos компании Lotos-Geonafta, у контролируемых ею предприятий Manifoldas и Genciu nafta (по 100% акций), а также у компании Minijos nafta (50% акций), у компании датско-литовского капитала TanOil и контролируемого ею предприятия LL Investicijos, а также у компании нидерландского капитала Diseta.

В Литве за период с 1990 года в общей сложности добыто около 5,262 млн. кубометров нефти. Сейчас ее добыча ведется на 60 скважинах на 15-ти месторождениях.