По завершении сделки 75,1% Latvijas piens принадлежит дочернему предприятию "Fude + Serrahn Milchprodukte" - "Eximo Agro-Marketing", 14,5% - кооперативу Latraps, 8,5% - кооперативному обществу молочников Dzеse, 1,9% - кооперативному обществу крестьян VAKS.

Сумму сделки и инвестиций на предприятии пока не раскрывают.

"Fude + Serrahn Milchprodukte" подготовил инвестиционный план для Latvijas piens, сообщила Воронкова. Его реализацией займется предприятие концерна в странах Балтии "Eximo Agro-Marketing", которое осуществляет оптовую торговлю продуктами питания.

Latvijas piens стал первым молокоперерабатывающим предприятием концерна "Fude + Serrahn Milchprodukte" за пределами Германии.

"Fude + Serrahn Milchprodukte" основан в 2011 году, в него входят девять молокоперерабатывающих предприятий в Германии, которые производят индустриальные молочные продукты, масло, сыр и йогурт.

Годовой оборот концерна составляет 740 млн евро, торговый оборот - 800 тонн в год, сообщила Воронкова.