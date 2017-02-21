К настоящему моменту неплатежеспособность металлургического завода KVV Liepājas metalurgs обошлась государству в 2 млн евро, заявил агентству LЕТА председатель правления Агентства приватизации (АП) Владимир Логинов.

Крупнейшим кредитором KVV Liepājas metalurgs является дочерняя компания Агентства приватизации "FeLM", и сегодня правительство ознакомилось с ситуацией на предприятии.

Ведущая роль в процессе неплатежеспособности принадлежит администратору, который заказал оценку активов и привлек в качестве консультанта компанию EY, чтобы выявить потенциальных покупателей.

Процесс неплатежеспособности KVV Liepаjas metalurgs, в том числе содержание металлургического завода, до сих пор обошлось государству в 2 млн евро, и на эту сумму увеличились требования государства к предприятию.

Министр экономики Арвил Ашераденс подтвердил агентству LЕТА, что имеется довольно большой интерес к заводу со стороны потенциальных инвесторов из разных стран, в том числе Китая и Европы. "Правда, действуют они довольно осторожно, потому что металлургическая индустрия сейчас не в лучшем состоянии. Есть некая надежда на возобновление работы предприятия. Конечно, переговоры еще ничего не значат, но делегации едут в Лиепаю и смотрят. Мне кажется, сегодня было целых две", - сказал министр.

Ясность относительно дальнейшей судьбы KVV Liepājas metalurgs должна появиться в марте, когда будут поданы необязательные предложения по покупке завода, добавил министр.