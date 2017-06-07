Ночью возможны перебои в работе карточек и интернет-банка Swedbank

Foto: LETA В ночь на четверг, 8 июня, с 00:00 до 06:00 будет осуществляться внедрение улучшений в ИТ-системы Swedbank . Ночью, во время работ по внедрению, возможны перебои в работе услуг карт, платежей и интернет-банка Swedbank. Работы по поддержанию системы проводятся по ночам, чтобы минимизировать возможные неудобства. Такие работы проводятся регулярно, благодаря им поддерживаются и постоянно развиваются ИТ-система Swedbank и современные услуги, предоставляемые клиентам.

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