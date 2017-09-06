Прогноз роста латвийской экономики на 2018 год Nordea Bank повысил с 2,8% до 3,8%, на 2019 год прогнозирует прирост ВВП в размере 2,8%.

Средняя годовая инфляция в Латвии в этом году по-прежнему прогнозируется в размере 3%, прогноз на 2018 год повышен с 2,9% до 3,9%, в 2019 году инфляция прогнозируется в размере 2,8%.

Nordea Bank повысил также прогноз ВВП на 2017 год для Литвы и Эстонии.

Прогноз ВВП Литвы на 2017 год повышен с 3% до 3,8%, на 2018 год - с 2,5% до 3,5%, в 2019 году литовская экономика вырастет на 3%.

Прогноз ВВП Эстонии на 2017 год повышен с 2,5% до 3,3%, на 2018 год не изменен - 2,9%, в 2019 году прирост ВВП прогнозируется в размере 2,8%.

Средняя годовая инфляция в Литве в этом году прогнозируется в размере 3,8%, в 2018 году - 3,4%, в 2019 году - 2,5%, в Эстонии - соответственно 3,3%, 2,5% и 2,4%.