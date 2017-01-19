Норвежцы откажутся от устаревшего завода Laima и построят новое производство

Норвежская компания Orkla Confectionery & Snacks Latvija планирует в ближайшее время осуществить многомиллионные инвестиции в строительство нового современного и многофункционального завода в Латвии, сообщили агентству LETA на предприятии.

Уменьшение числа сотрудников на предприятии в результате этих перемен в 2017 году не запланировано, а в 2018 и 2019 гг. произойдут некоторые изменения, которые коснутся менее 10% сотрудников предприятия.

Сейчас тщательно рассматриваются две возможности: построить новый комплекс на территории завода Staburadze, который находится на ул. Артилерияс в Риге, или построить совершенно новый завод вблизи Риги. Окончательное решение планируется принять в течение 2017 года, а строительство нового завода завершить к концу 2019 года.

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"Нынешние помещения завода Laima на ул. Миера структурно и технологически устарели и больше непригодны для современных производственных процессов. Это лабиринт из бесчисленных зданий, этажей и расширений, которые были построены в течение нескольких десятков лет", - поясняет председатель правления Orkla Confectionery & Snacks Latvija Эрик Смит-Хансен.

Новый завод предоставит много новых возможностей, в том числе возможность производства продукции для других предприятий Orkla. Значительная часть производства продукции Laima постепенно - в течение трех лет - будет перенесена на новый завод, а часть - на другие заводы дочерних предприятий Orkla.

Foto: LETA

"Цель стратегии - укрепление позиций Laima и других торговых марок Orkla Confectionery & Snacks Latvija в условиях острой конкуренции как на местном, так и на международном рынках. Мы вложим несколько миллионов евро, чтобы построить новый и современный завод, который будет пригоден для современного и эффективного производства продукции любимых торговых марок. Эти вложения дополнят уже совершенные инвестиции за последних два года в размере более 10 миллионов евро, и следовательно общий объем инвестиций станет одним из самых крупных в отрасли пищевой промышленности в Латвии", - подчеркивает Эрик Смит-Хансен.

Как сообщалось, норвежская компания Orkla в августе 2014 года купила концерн NP Foods, а в октябре было принято решение объединить NP Foods, Laima, Staburadze и Latfood в одно предприятие под названием Orkla Confectionery&Snacks Latvija, а Spilva и Gutta - в одно предприятие под названием Orkla Foods Latvija.

Оборот Orkla Confectionery&Snacks Latvija в 2015 году по сравнению с 2014 годом увеличился на 740 тыс. евро - до 71,6 млн евро, убытки составили 1,214 млн евро.