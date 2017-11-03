По словам Стипниеце, нотариусу никто ни по телефону, ни электронным способом, ни лично такие сделки не заказывал, документы не подавались и даже не сделана запись на прием.
Схема была выявлена в середине нынешнего лета, когда в нотариальное бюро обратились люди – жертвы мошенничества – с вопросами о несуществующей записи. "Сначала показалось, что люди просто ошиблись адресом и на самом деле у них запись к другому нотариусу. Однако после более подробных расспросов выяснилось, что все указывают на одно и то же лицо, обещавшее занять деньги, и все эти люди сделали перечисления различных сумм – от 50 до 100 евро, чтобы якобы оплатить расходы за оформление договора.
Все этим лицам нотариус посоветовал обратиться в полицию, СПНЛ также предоставил информацию ответственным сотрудникам полиции. В общей сложности к конкретному нотариусу до сих пор обратились 6 человек, а последняя из жертв данного мошенничества явилась 25 сентября.
Попытки осуществления различных преступных схем чаще всего происходят в сделках займа и сделках с недвижимостью, а также в процессе оформления процедуры наследования. Используется подделка паспортов и других документов, а также доверчивость людей и отсутствие у них необходимых знаний. "Однако нотариус является надзирающим лицом, которому государство делегировало обязанность соблюдать законность, и он становится фильтром, не пропускающим обоснованно подозрительные сделки. Нотариусы Латвии в течение последних лет раскрыли ряд попыток мошенничества и помогли информацией полиции, чтобы расследование могло начаться как можно более оперативно. Мы искренне рады хорошему сотрудничеству, сложившемуся между нотариусами и Государственной полицией, оперативная работа которой констатировала и остановила многие попытки выманивания имущества. Очень надеюсь, что уже скоро будет доказана и вина этого мошенника, чтобы призвать его к ответственности", – подчеркивает Сандра Стипниеце.
Чтобы не стать жертвой мошенничества в ситуации, схожей с описанной, СПНЛ советует помнить о некоторых важных правилах:
- Перед сделкой лично придите на консультацию к нотариусу, особенно в том случае, если будете заключать сделку с незнакомым лицом.
- Если визит заявляет другая сторона сделки, то свяжитесь с бюро нотариуса лично, чтобы убедиться, на какое время и в каком месте назначен визит, какие документы необходимы для заключения сделки.
- Всегда важно знать, кто является лицом, с которым будет заключаться сделка. Если вы не знакомы с этим лицом лично, то попросите его предъявить паспорт или идентификационную карту, тщательно изучите их и запомните всю указанную информацию.
- Никогда не совершайте денежных перечислений, не проверив все обстоятельства и не задав элементарные контрольные вопросы, как, например, в данной ситуации: почему деньги за подготовку договора нужно перечислить на счет другого лица, а не на счет непосредственного заимодателя; почему деньги за подготовку договора необходимо перечислить до, а не после посещения нотариуса и подписания договора, и проч.?
- Помните: нотариус всегда выдает квитанцию о полученных деньгах.