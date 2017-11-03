Практикующий в Риге присяжный нотариус раскрыла схему, в которой некое лицо обманывает людей, обещая одолжить деньги и взимая плату за якобы необходимые расходы на оформление сделки у нотариуса. Как рассказывает председатель Совета присяжных нотариусов Латвии (СПНЛ) Сандра Стипниеце, это совершенно новый подход – указать имя какого-либо конкретного нотариуса и место его практики как адрес заключения сделки, заставив другую сторону ошибочно думать о присутствии нотариуса при составлении договора и консультировании по договору, создавая таким образом дополнительный фактор надежности.

По словам Стипниеце, нотариусу никто ни по телефону, ни электронным способом, ни лично такие сделки не заказывал, документы не подавались и даже не сделана запись на прием.

Схема была выявлена в середине нынешнего лета, когда в нотариальное бюро обратились люди – жертвы мошенничества – с вопросами о несуществующей записи. "Сначала показалось, что люди просто ошиблись адресом и на самом деле у них запись к другому нотариусу. Однако после более подробных расспросов выяснилось, что все указывают на одно и то же лицо, обещавшее занять деньги, и все эти люди сделали перечисления различных сумм – от 50 до 100 евро, чтобы якобы оплатить расходы за оформление договора.

Все этим лицам нотариус посоветовал обратиться в полицию, СПНЛ также предоставил информацию ответственным сотрудникам полиции. В общей сложности к конкретному нотариусу до сих пор обратились 6 человек, а последняя из жертв данного мошенничества явилась 25 сентября.

Попытки осуществления различных преступных схем чаще всего происходят в сделках займа и сделках с недвижимостью, а также в процессе оформления процедуры наследования. Используется подделка паспортов и других документов, а также доверчивость людей и отсутствие у них необходимых знаний. "Однако нотариус является надзирающим лицом, которому государство делегировало обязанность соблюдать законность, и он становится фильтром, не пропускающим обоснованно подозрительные сделки. Нотариусы Латвии в течение последних лет раскрыли ряд попыток мошенничества и помогли информацией полиции, чтобы расследование могло начаться как можно более оперативно. Мы искренне рады хорошему сотрудничеству, сложившемуся между нотариусами и Государственной полицией, оперативная работа которой констатировала и остановила многие попытки выманивания имущества. Очень надеюсь, что уже скоро будет доказана и вина этого мошенника, чтобы призвать его к ответственности", – подчеркивает Сандра Стипниеце.

Чтобы не стать жертвой мошенничества в ситуации, схожей с описанной, СПНЛ советует помнить о некоторых важных правилах: