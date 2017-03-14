В министерстве финансов появилась идея о том, что необходимо создать специальный счет сделки, которым смогут пользоваться предприятия, платящие налог исходя из размера полученных денежных сумм. Газета сообщает, что представители малого бизнеса приветствуют эту идею и хотят, чтобы она была реализована как можно скорее. Если это будет сделано, то банки заберут себе выполнение части работы, которую сейчас проделывает малый бизнес и Служба госдоходов (СГД).

Парламентский секретарь министерства финансов Эдгарс Путра поясняет, что в плане налоговой реформы выдвинута амбициозная цель - создание счетов сделки для всех малых бизнесменов уже со следующего года.

"Идея проста. На банковский счет малого бизнесмена поступают деньги, которые идентифицируются как оборот, и с этой суммы взимается налог, который автоматически перечисляется в госбюджет. В результате у малого бизнеса остается больше времени, чтобы заниматься своим бизнесом. Не надо заниматься бухгалтерией и перечислением налогов государству", - пояснил Эдгарс Путра.

По его словам, такая идея хорошо бы работала, если бы ко всем доходам применялся налог по ставке 15% (как для плательщиков налога с микропредприятий) или по ставке 20% (такая ставка может быть введена для лиц, осуществляющих хозяйственную деятельность). Такая же система может быть распространена и на тех, кто получает авторские гонорары.

"Это хорошая идея, она снижает бюрократическое бремя для малого бизнеса", - считает председатель Латвийской торгово-промышленной палаты Янис Эндзиньш.