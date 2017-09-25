Новая программа позволит предприятиям не старше пяти лет получать займы Altum без обеспечения или залога. Эти займы будут доступны в течение трех последующих лет. Максимальная сумма займа для одного предприятия - 150 тыс. евро.
Благодаря договору латвийские предприятия смогут шире использовать пока мало распространенную в Латвии возможность получать займы без обеспечения. Договор по программе Cosme - это еще один способ использования возможностей финансирования, предложенных так называемым планом Юнкера, отметил председатель правления Altum Рейнис Берзиньш.
Руководитель представительства Еврокомиссии в Латвии Инна Штейнбука отметила, что заключенный ЕИФ и Altum договор о гарантиях Cosme для малых и средних предприятий - еще одно подтверждение того, что план Юнкера в Латвии работает и оказывает конкретную помощь предпринимателям в обеспечении роста и создании новых рабочих мест. В рамках проектов плана Юнкера в Латвию будет привлечено более 500 млн евро инвестиций, что будет способствовать развитию государства и предпринимательства, добавила она.