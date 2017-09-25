Финансовое учреждение развития Altum подписало с Европейским инвестиционным фондом (ЕИФ) долгосрочный договор, который в рамках программы Cosme предложит предпринимателям гарантии в размере 15 млн евро. Об этом сообщила агентству LETA представитель Altum Сандра Эглите.

Новая программа позволит предприятиям не старше пяти лет получать займы Altum без обеспечения или залога. Эти займы будут доступны в течение трех последующих лет. Максимальная сумма займа для одного предприятия - 150 тыс. евро.

Благодаря договору латвийские предприятия смогут шире использовать пока мало распространенную в Латвии возможность получать займы без обеспечения. Договор по программе Cosme - это еще один способ использования возможностей финансирования, предложенных так называемым планом Юнкера, отметил председатель правления Altum Рейнис Берзиньш.

Руководитель представительства Еврокомиссии в Латвии Инна Штейнбука отметила, что заключенный ЕИФ и Altum договор о гарантиях Cosme для малых и средних предприятий - еще одно подтверждение того, что план Юнкера в Латвии работает и оказывает конкретную помощь предпринимателям в обеспечении роста и создании новых рабочих мест. В рамках проектов плана Юнкера в Латвию будет привлечено более 500 млн евро инвестиций, что будет способствовать развитию государства и предпринимательства, добавила она.