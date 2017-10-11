"Наша первая задача - привести в порядок финансовую ситуацию, чтобы предприятие могло продолжать работать на полную мощность. Мы слышали - люди беспокоятся о том, что продукты теперь будут производиться в Китае. Можем всех успокоить - это стало бы абсолютно нелогичным шагом. Производство было и останется в Латвии, мы планируем его расширить, создав и новые рабочие места", - сказал он.

Ган Ян добавил, что цель нового руководства - помочь бренду Stenders в глобальном развитии, сохранив при этом его происхождение и историю. "Stenders есть и будет предприятием, которое несет имя Латвии в мир вместе с конкурентоспособными ценностями на иностранных рынках, в том числе в Китае", - сказал он.

Руководитель предприятия по глобальному маркетингу и развитию Байба Чипа-Зиемеле сказала, что Китай уже семь лет является крупнейшим рынком Stenders, в этой стране работают 125 магазинов предприятия, то есть более половины всех его магазинов в мире. "Благодаря привлечению дополнительных ресурсов мы продолжим развитие и укрепим наши позиции на рынке косметики не только в Китае и Азии, но и в глобальном масштабе", - сказала она.

Как сообщалось, единственным владельцем Stenders стало зарегистрированное на Каймановых островах предприятие CICC Ehealthcare Investment Fund. Со 2 октября председателем правления предприятия стала гражданка Китая У Кся.