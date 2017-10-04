За первые восемь месяцев 2017 года цены на квартиры в новых жилых комплексах, по данным Латвийской ассоциации недвижимости LANĪDA, выросли на 3,7% в центре Риги и на 7,5% в микрорайонах города. Почему жилье в новых проектах становится дороже? Каков предел цены, когда семья готова рассмотреть покупку квартиры не в серийном, а в новом проекте? Что ожидать от рынка новых проектов в будущем и как будут меняться цены?
На эти вопросы порталу Riga.lv отвечают эксперты ассоциации LANĪDA, представляющие крупнейшие компании по недвижимости в Латвии.
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