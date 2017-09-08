Как говорится в сообщении airBaltic, уже третий месяц подряд количество перевезенных пассажиров достигает самого высокого уровня в истории авиакомпании. За три летних месяца в целом airBaltic перевезла более 1 150 000 пассажиров в пункты назначения своей маршрутной сети в Европе, Скандинавии, СНГ и на Ближнем Востоке.

"Столь мощное лето было бы невозможно без пополнения флота семью совершенно новыми самолетами Bombardier CS300. Их результаты превзошли наши ожидания. Например, на прошлой неделе наше новейшее пополнение, летательный аппарат YL-CSG, провел в воздухе 100 часов, что является рекордом мирового масштаба для этих самолетов серии C", - рассказал исполнительный директор airBaltic Мартин Гаусс.

До сих пор airBaltic на новых самолетах Bombardier CS300 выполнила более 3 527 регулярных рейсов и отлетала более 9 319 часов. Уже сейчас каждый четвертый пассажир airBaltic летает на самолете CS300.