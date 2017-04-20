В интервью журналу Ir он пояснил, что у авиакомпании много положительного - успешно завершилась ее реструктуризация, она хорошо управляется и в хорошей форме.

"airBaltic находится в хорошем положении, так как структура расходов очень схожа с авиакомпанией-дискаунтером, а структура бизнеса - с традиционными перевозчиками. Это очень хорошая бизнес-модель. Но самое важное, что привлекло меня в airBaltic, это программа замены самолетов. Она сделает полеты очень эффективными. Если ничего не изменится, это будут самые эффективные полеты во всей Северной Европе", - сказал Туэсен.

Он планирует остаться в компании надолго и в его планы не входит "прийти и сделать быстрые деньги".

Как сообщалось, датский предприниматель Ларс Туэсен приобрел у прежнего инвестора Ральфа Дитера Монтага-Гирмеса компанию "Aircraft Leasing 1", владеющую 20% акций airBaltic. Сделка внесена в Коммерческий регистр 11 апреля.

Согласно публично доступной информации, в настоящее время Туэсен входит в правления нескольких предприятий, например, Basisbank, RoBAT, Norrebro Bryghus, Dutch Leisure Group, а его карьера была связана также с FTI Group, Airtours, Scandinavian Airlines (SAS) и Privatbanken (в настоящее время Nordea).

В 2016 году прибыль airBaltic составила 1,2 млн евро, оборот - 286 млн евро.

airBaltic выполняет прямые рейсы из Риги в 60 пунктов назначения.