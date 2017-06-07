По его словам, общая стоимость рынка строительства в Латвии составляет 2,2 млрд евро, но объем частных инвестиций - всего 360 млн евро.

"В 2020 году мы хотели бы достичь показателя в 600 млн евро, и это означает, что нужно искать способы сотрудничества с рынком недвижимости", - заявил Ашераденс.

С этой целью НАДН и оба министерства подписали сегодня меморандум о сотрудничестве.

Он предусматривает к 2020 году сократить срок согласования строительных проектов по крайней мере наполовину, потому что, по оценке Doing Business, Латвия по получению разрешений на строительство и регистрации недвижимости находится на 23-м месте, то есть процесс строительства и территориального планирования явно нуждается в усовершенствованиях. Нужно уменьшать количество процедур, сроки рассмотрения документов и вводить электронные решения.

Именно бюрократизированный процесс строительства является одной из основных причин того, что частные инвестиции в недвижимость не растут. В 2014 году они составили 366 млн евро, в 2015 году - 343 млн евро, в 2016 году - 361 млн евро.

Второй блок вопросов, затронутых в меморандуме, - это рынок аренды. Также, по мнению Ашераденса, нужно упорядочить политику налога на недвижимость, а рынок недвижимости разделить на сегменты, чтобы понять, какова ситуация на каждом из них, и выдвинуть цели развития.

Меморандум подписали Ашераденс, министр охраны окружающей среды и регионального развития Каспар Герхардс, председатель правления альянса Мартиньш Ванагс и представители входящих в него компаний (Pillar Management, Merks, Alfa Construction, Domuss, MCITY Holdings, Ordo Group, Towers Construction Management, NP Properties и др.)