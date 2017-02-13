Снижение объемов строительства произошел преимущественно из-за резкого спада в строительстве инженерно-технических объектов, которое составляет 40% всего строительства, а в прошлом году сократилось на 33,3%.

Спад наблюдается практически во всех видах инженерно-технического строительства. Строительство мостов, дамб и других гидротехнических сооружений упало на 31,3%, строительство мостов, эстакад и туннелей - на 29,9%, строительство автодорог, улиц, взлетных полос и ж/д путей - на 29,5%, прокладка местных трубопроводов и кабелей упала на 11,5%. Небольшой подъем наблюдался только в сфере строительства магистральных трубопроводов, линий связи и линий электропередач, которое увеличилось на 6,2%.

Строительство зданий в прошлом году уменьшилось только на 2,2%. На него повлияло снижение строительства нежилых зданий, составившее 4%. Что касается жилых зданий, то объемы строительства в этой сфере увеличились на 2%,

По данным индекса объема строительной продукции, в 2016 году объемы строительства в Латвии сократились до уровня кризисного 2009 года.

Эксперты и участники отрасли одной из главных причин спада называют перерыв в поступлении средств из фондов Европейского союза.

Падение в строительной отрасли оказало существенное влияние на экономику Латвии, в два раза снизив прирост валового внутреннего продукта страны, считает эксперт банка DNB banka Петерис Страутиньш.

По его мнению, снижение в отрасли связано не только с сокращением объема средств из фондов ЕС, но также и с задержкой начала строительства из-за бюрократических процедур, не позволяющих начать строительные работы в планируемые сроки.

"Падение объемов строительства хорошо иллюстрирует снижение рабочих мест в этой отрасли. В зависимости от источника данных, число занятых в строительстве сократилось на шесть - десять тысяч человек. На это существенное снижение повлияли сокращение в сфере строительства публичных зданий и "качели" с финансированием ЕС для работ по утеплению зданий", - отмечает Петерис Страутиньш.

Объясняя причины, повлиявшие на объем строительных работ, Страутиньш упомянул также погодные условия, из-за которых строительный сезон начался позже, чем обычно. Кроме того, долгое решение различных бюрократичесих вопросов, по мнению эксперта, задержало реализацию многих строительных проектов.

"Подход связанных со строительством ведомств к процессу работы с документами в последние годы стал слишком формальным. Иногда неправильно пронумерованные листы у строительного проекта могут на время приостановить его дальнейшую разработку", - отметил эксперт.