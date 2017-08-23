Во втором квартале этого года в Риге в сфере торговых площадей, по сравнению с предыдущим кварталом, особых изменений не произошло. Как в центре, так и в микрорайонах доступны для аренды большие торговые площади, спрос на которые ограничен, отмечается в обзоре компании рынка недвижимости Ober-Haus.

Ober-Haus информирует, что во втором квартале этого года средняя арендная плата за маленькие торговые площади (до 100 квадратных метров) в активном центре составляла 10-30 евро за квадратный метр в месяц, а в отдельных местах с интенсивным потоком пешеходов и транспорта достигала 35 евро за квадратный метр.

В Вецриге арендная плата за маленькие площади торговли в среднем была 20-40 евро в месяц за квадратный метр. Тогда как аренда больших площадей в активном центре и в Вецриге составляла 10-20 евро за квадратный метр.

Арендная плата за небольшие площади торговых помещений, находящихся дальше от центра или на участках улиц с низкой активностью, составляет 6-17 евро в месяц за квадратный метр, а за большие площади - 5-12 евро.

Самым значительным событием во втором квартале стал уход с латвийского рынка и закрытие всех магазинов торговой сети Prisma (финский концерн "Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta"). С самого начала своей деятельности в Латвии сеть магазинов Prisma работала с потерями, а свой уход из Латвии в ней обосновали маленьким местным рынком, что мешало вести торговлю с прибылью.

В Ober-Haus отмечают, что уход Prisma с латвийского рынка немного уменьшит конкуренцию на продовольственном рынке и обеспечит помещениями для торговли. Кто в дальнейшем займет освобожденные торговые площади, пока не ясно, но Ober-Haus прогнозирует, что, вероятнее всего, между собой их поделят торговые сети Maxima и Rimi, возможно, сократив используемые площади, или раздробив на более мелкие части, и сдав в аренду другим операторам, например, Elvi, Top! или Mego, или какому-либо непродуктовому арендатору. Кроме того, в обзоре оценивается вероятность прихода на латвийский рынок торговой сети Lidl.