От редакции: в статью внесены уточнения. Татьяна Бауэре не является членом совета Reģionālā investīciju banka.

Годом ранее Дейфт упоминался в рейтинге бизнесменом с самыми большими доходами, размер его доходов оценивался в два миллиона евро. Однако в 2016 году принадлежащие Дейфту компании понесли большие убытки. Одна из них - холдинговая компания Rītava Holdings, убытки которой составили 14,729 млн евро. Другая убыточная компания - управляющая складскими комплексами Dominante Capital, убытки которой составили 2,64 млн евро. В этой компании бизнесмену принадлежит 89,46% долей капитала. Единственным предприятием, которое принесло прибыль в размере 185 999 евро, стала компания оптовой торговли Baltā bura, в которой ему принадлежит 94,92% долей капитала.

На втором месте по размеру убытков - один из владельцев Delfa Борис Устинов. В прошлом году он понес убытки в размере 3,842 млн евро.

Третье место в этом списке занимает Ирена Бауэре. Размер ее убытков в прошлом году достиг 2,875 млн евро. Она является единственной собственницей компании по управлению недвижимостью Denfera villa, убытки которой в прошлом году составили 2,89 млн евро.

На четвертом месте - единственная владелица фирмы по производству металлоизделий Rešetilovs Марина Образцова, убытки которой насчитывают 2,36 млн евро. За ней следует бизнесмен Иржи Кебкало, владелец фирмы Celtne и совладелец торгующей топливом фирмы Baltic Breeze, убытки которого в 2016 году составили 2,258 млн евро.

Шестое место в рейтинге с убытками в 2,227 млн евро занимает Гунарс Цирулис, единственный владелец оптового торговца отходами и ломом B uzņēmums. За ним разместился работающий в сфере недвижимости бизнесмен Алексей Подрез (убытки в 2016 году - 2,158 млн евро), которому принадлежит половина фирмы Skolas 20, занимающейся строительством жилых и нежилых домов.

На восьмом месте разместился владелец арестованного в Норвегии за ловлю снежного краба судна Senators Петерис Пилдеговичс, которому принадлежат убыточные фирмы North Star Ltd. и Nordic Reefers Ltd. Его убытки в прошлом году составили 1,893 млн евро.

Девятое место в рейтинге занимает владелец работающих с убытками фирм Vidzeme Eko и TechVentures Fondu vadības kompānija Микус Вилсонс. Его убытки оцениваются в 1,776 млн евро.

На десятом месте - Арнольд Коневников, который уже много лет является бизнес-партнером Дейфта. В прошлом году убытки Коневникова составили 1,702 млн евро. Бизнесмену принадлежат миноритарные доли капитала в компаниях Rītava holdings, Dominante Capital, Baltā bura и Koblenz drošība.

Топ 100 предпринимателей, понесших самые большие убытки, составлен издательством Dienas Bizness в сотрудничестве с Lursoft и журналистом Лато Лапсой.