В 2016 году Центр защиты прав потребителей (ЦЗПП) констатировал нарушения во всех 29 проверенных строительных магазинах, заявила глава ЦЗПП Байба Витолиня.

В интернет-магазинах не была предоставлена информация о главных характеристиках строительных товаров. Обнаружены и другие нарушения: некорректное и неполное отображение цен, отсутствие информации о правах потребителей об отказе от товара, неполная информация о процессе оформления, доставки и оплаты заказа.

По результату проверок ЦЗПП возбудил 28 дел об административном правонарушении, в результате чего четыре сайта прекратили торговлю строительными материалами в интернете и вернулись к их продаже через магазины.

В 20 случаях административные дела были прекращены, поскольку торговцы устранили недостатки, улучшив и дополнив информацию на сайте.

Витолиня рассказала, что в прошлом году снизилось число нарушений, обнаруженных при проверке на строительных площадках, а также в местах торговли и производства строительными товарам.

В 2016 году ЦЗПП проверил 685 моделей строительных изделий, нарушения обнаружены в 26% проверок. По сравнению с предыдущим годом число нарушений снизилось в среднем на 25%. 41 проверка проведена на строительных площадках, где было проверено 468 моделей строительных изделий, в 99 из которых констатированы нарушений.

По словам главы ЦЗПП, на 34% проверенных строительных объектах были обнаружены такие существенные нарушения, как использование строительных изделий не по назначению или недостаточная оценка используемых изделий.

Уже несколько лет приоритетом ЦЗПП является проверка несущих конструкций. В 2016 году нарушения в конструкциях выявлены в 30% случаев, сообщила Витолиня.

Также проверялись доступные в странах Балтии теплоизоляционные материалы. Свою продукцию предлагают 16 производителей, и было проверено 16 образцов. Такого существенного дефекта, как несоответствие теплопроводящей способности, не было выявлено ни в одном случае.

В этом году приоритетом ЦЗПП будет проверка металлических профилей, ограничительных барьеров на дорогах и минеральных материалов, а на стройплощадках - проверка очистных сооружений и строительных изделий, влияющих на прочность, стабильность и противопожарную безопасность.