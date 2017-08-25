Оборот зарегистрированной в Латвии и действующей в Балтийских странах дочерней фирмы концерна Adidas — предприятия Adidas Baltics SIA в прошлом году вырос почти на 5 процентов до 19,4 млн евро, а прибыль выросла на 12 процентов до 386 000 евро.

Об этом свидетельствуют поступившие в распоряжение BNS данные о результатах хозяйственного года предприятия, продающего в Балтийских странах продукцию брендов Adidas и Reebok в филиалах, зарегистрированных в Эстонии и Литве.

В целом результаты работы в странах Балтии концерн считает успешными, хотя и не все поставленные цели пока достигнуты. Оборот вырос, однако ранние прогнозы предприятия были более оптимистичными и конкуренция на рынке спортивных товаров в Балтийских странах означает более медленные как рост инвестиций, так и осуществление проектов.

В прошлом году на предприятии работали в Эстонии 15 человек, в Латвии 16 и в Литве — 27. В годовом сравнении численность работников в филиалах во всех трех странах сократилась в среднем на 2 человека.