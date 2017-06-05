Уменьшение оборота предприятия связано с общим сокращением грузооборота. Грузоперевозки в первом квартале составили 93% доходов компании.

"В первом квартале 2017 года фактические доходы от перевозки грузов были на 12,561 млн евро или 16,3% меньше, чем в первом квартале 2016 года", - сообщается в отчете LDz Cargo.

По железным дорогам Латвии в первом квартале было перевезено 14,062 млн тонн грузов, что на 8,1% больше, чем годом ранее. Прирост импортных перевозок составил 7,8% до 12,525 млн. тонн, экспортные перевозки уменьшились на 35,8% до 384 000 тонн, объем транзитных перевозок вырос в два раза до 858 000 тонн, а внутренние перевозки уменьшились на 17,1% до 295 000 тонн.

Помимо перевозки грузов, предприятие также обеспечивает международные пассажирские перевозки по трем маршрутам из Риги - в Санкт-Петербург, Москву и Минск. В первом квартале этого года было перевезено 30 411 пассажиров, что на 16,4% или 4290 пассажиров больше, чем годом ранее.