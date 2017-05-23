Объем проданной Latvijas finieris березовой фанеры в прошлом году увеличился на 260 тысяч кубометров, и это самый высокий показатель в истории предприятия.

Предприятие продолжило начатую шесть лет назад политику повышения зарплат, и в 2016 году средняя брутто-зарплата его работников была увеличена на 7% - до 1244 евро в месяц.

В 2016 году Latvijas finieris уплатило налоги на сумму 20 млн евро, в том числе 16,1 млн евро составили налоги на рабочую силу.

В прошлом году закончен крупнейший в истории концерна инвестиционный проект - в завод по производству фанеры Kohila Vineer в Эстонии в два этапа вложено 80 млн евро.

С 2014 до 2021 гг. Latvijas finieris реализует инвестиционную программу в размере 300 млн евро. В ее рамках уже вложено 124 млн евро, в том числе 52 млн - в прошлом году.

В 2017 году Latvijas finieris планирует увеличить оборот примерно на 10%, укрепить свои позиции в реализации продукции в Европе, продолжить поиски новых партнеров.