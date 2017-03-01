В компании пояснили, что доходы снизились из-за уменьшения грузооборота. Одновременно на снижение показателей прибыли повлияла и новая методология подготовки отчета – LDz впервые подготовило его в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности ЕС.

В прошлом году компании удалось на 18% снизить административные расходы. Сокращение грузоперевозок по инфраструктуре LDz составило 14,1%, а доходы уменьшились на 11,6% по сравнению с 2015 годом. Размер капиталовложений предприятия в прошлом году составил 27,1 млн евро.

В 2015 году LDz работало с оборотом в размере 217,8 млн евро, а его прибыль составила 2,067 млн евро.