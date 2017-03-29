С увеличением оборота средняя зарплата на предприятии повышена на 3,8%.

Как пояснили в LDz, улучшение финансовых показателей связано с увеличением объемов перевозок. В январе по инфраструктуре LDz было перевезено 4,8 млн тонн грузов - на 4,6% больше, чем годом ранее, в феврале - 4,4 млн тонн, на 7,3% больше. Объем перевезенных грузов каменного угля вырос на 65%.

В начале года повысилась активность Вентспилсского и Лиепайского портов, что тоже положительно повлияло на оборот LDz от доходов за использование инфраструктуры.

LDz продолжало сокращать статьи расходов, не влияющие на организацию движения поездов, безопасность и содержание инфраструктуры.

"Финансовые показатели в начале года традиционно лучше, так как на объемы перевозок в годовом разрезе влияет сезонность - зимой перевозится больше грузов, летом меньше. Тем не менее достигнутые в первые месяцы года результаты свидетельствуют о финансовой стабильности предприятия, способности обеспечить содержание инфраструктуры в нынешнем объеме и взяться за реализацию важных проектов развития, что укрепит перспективы латвийского экспорта транспортных услуг и конкурентоспособность инфраструктуры в будущем", - указал вице-президент LDz Айвар Стракшас.

С привлечением финансирования из фондов ЕС LDz планирует в ближайшее время начать крупномасштабные проекты развития - модернизацию Рижского и Даугавпилсского железнодорожных узлов. LDz также готовит заявку в Еврокомиссию на получение финансирования первого этапа проекта электрификации железнодорожных линий из Резекне и Даугавпилса в Ригу.