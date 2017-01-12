Роста оборота удалось достичь в основном благодаря деятельности на экспортных рынках, но и в Латвии реализация продукции компании выросла.

По словам Илтнерса, в этом году компания также планирует активно развиваться. "Мы планируем сохранить такой же темп развития, как в предыдущие годы. Прошлый год для нас был успешным - удалось достичь 45%-го прироста оборота, а годом ранее рост составил 30%. Примерно такой же потенциал и в этом году", - сказал он.

В 2015 году оборот Madara Cosmetics составил 3,915 млн евро, что на 29,4% больше 2014 года, а прибыль предприятия увеличилась на 19,1% до 489 тыс. евро.