По словам маркетингового руководителя магазинной сети Лауры Сарканаболы, это связано с тем, что в эти магазины часто заходят туристы и делают крупные покупки. В первую очередь приобретается алкоголь, но также вода, мороженое и сувениры.
В специализированную сеть магазинов Latvijas balzams входят в настоящее время 48 магазинов, в том числе четыре категории "премиум".
Предприятие Latvijas balzams veikali принадлежит фирме Bravo. По данным Firmas.lv, в прошлом году оборот предприятия составил 10,069 млн евро, убытки - 103 тыс. евро.