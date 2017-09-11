Оборот магазинов Latvijas balzams veikali категории "премиум", расположенных в Вецриге и Юрмале, вырос летом на 15% по сравнению с летом прошлого года, сообщили в компании.

По словам маркетингового руководителя магазинной сети Лауры Сарканаболы, это связано с тем, что в эти магазины часто заходят туристы и делают крупные покупки. В первую очередь приобретается алкоголь, но также вода, мороженое и сувениры.

В специализированную сеть магазинов Latvijas balzams входят в настоящее время 48 магазинов, в том числе четыре категории "премиум".

Предприятие Latvijas balzams veikali принадлежит фирме Bravo. По данным Firmas.lv, в прошлом году оборот предприятия составил 10,069 млн евро, убытки - 103 тыс. евро.