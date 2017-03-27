Общий оборот оптовых торговцев лекарствами в 2016 году составил 799,24 млн евро (без налога на добавленную стоимость, НДС), что на 10% больше, чем в 2015 году, свидетельствуют данные Государственного агентства лекарств.

По сравнению с 2015 годом на 10% увеличился также общий оборот оптовых торговцев лекарствами в Латвии и объем реализованных за пределами Латвии товаров в денежном выражении. Оборот реализованных медикаментов увеличился на 7% - до 638,65 млн евро (без НДС).

70% товаров (стоимостью 560,33 млн евро без НДС) оптовые торговцы лекарствами реализовали на местном рынке, 30% (238,91 млн евро без НДС) - за пределами Латвии, в том числе в странах Европейской экономической зоны на 105,45 млн евро, в странах за ее пределами - на 133,46 млн евро.

20 крупнейших оптовых торговцев лекарствами составляют 94% оборота проданных в Латвии товаров. Крупнейшими по обороту в 2016 году были компании Recipe Plus, Tamro и Magnum Medical.