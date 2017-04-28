Оборот латвийских предприятий розничной торговли за первые три месяца 2017 года по сравнению с тем же периодом 2016 года по календарно выровненным данным в сравнительных ценах увеличился на 2%, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

В том числе оборот предприятий розничной торговли продовольственными товарами за год уменьшился на 0,7%, непродовольственными - увеличился на 4,5%.

В марте 2017 года по сравнению с мартом 2016 года оборот розничной торговли вырос на 1,5%, в том числе оборот розничной торговли продовольственными товарами сократился на 0,8%, непродовольственными - увеличился на 3,3%.

Наибольший годовой прирост в группе непродовольственных товаров был зафиксирован в сегменте торговли информационно-телекоммуникационным оборудованием (на 19,3%), товарами для культуры и отдыха (на 18,3%) и автогорючим (на 12%). Сократился оборот розничной торговли со стендов и на рынках (на 8,1%), в неспециализированных магазинах, торгующих в основном непродовольственными товарами (на 5,6%), одеждой, обувью и кожгалантереей (на 2,7%).

Общий оборот предприятий розничной торговли в фактических ценах, без учета влияния календарных дней, за год вырос на 8,2%.

В марте 2017 года по сравнению с февралем оборот предприятий розничной торговли по сезонно выровненным данным в сравнительных ценах увеличился на 0,1%, в том числе оборот предприятий розничной торговли продовольственными товарами упал на 0,5%, непродовольственными - вырос на 0,4%.

За месяц больше всего увеличился оборот розничной торговли информационно-телекоммуникационным оборудованием (на 11,9%), товарами для культуры и отдыха (на 7,5%), со стендов и на рынках (на 4,8%), фармацевтическими и медицинскими товарами (на 1,8%), а также автогорючим (на 0,4%). Сократился оборот розничной торговли по почте или в интернет-магазинах (на 5,8%), в неспециализированных магазинах, торгующих в основном непродовольственными товарами (на 3,9%), одеждой, обувью и кожгалантереей (на 3,8%), металлоизделиями, красками и стеклом (на 1,1%).

Общий оборот предприятий розничной торговли в фактических ценах без учета сезонности в марте 2017 года по сравнению с февралем увеличился на 13,6%.