Выручка зарегистрированной в Эстонии фирмы райдшеринга Taxify OU за прошлый год выросла по сравнению с позапрошлым годом более чем в три раза до 2,8 млн евро; нетто-прибыль сократилась на 90 процентов до 49 000 евро.

"Оборот вырос быстро, в последнем квартале года мы добились позитивного денежного потока. По итогам года мы потерпели небольшие убытки, но с учетом крайне быстрого роста убытки предсказуемы для предприятий на стадии стартапа", - сказал член правления Taxify OU Мартин Виллиг в отчете за прошлый финансовый год.

Выручка Taxify OU составила 1,5 млн евро в Эстонии, 510 000 евро в Латвии, 152 000 евро в Литве и 44 000 евро в Венгрии. За пределами Европы выручка Taxify OU была существенной только в ЮАР, где она составила 557 000 евро.

С учетом прошлогодних убытков нераспределенные убытки фирмы за прошлые периоды увеличились до 813 000 евро.

Отчет фирм не консолидирован – он не отражает результаты деятельности дочерних фирм Taxify в Финляндии, Чехии, Сербии, ЮАР и Нидерландах.

В конце прошлого года в фирме работали 40 человек, что в три раза больше, чем за год до того. В дочерних фирмах работали 50 человек.