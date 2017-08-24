"Оборот вырос быстро, в последнем квартале года мы добились позитивного денежного потока. По итогам года мы потерпели небольшие убытки, но с учетом крайне быстрого роста убытки предсказуемы для предприятий на стадии стартапа", - сказал член правления Taxify OU Мартин Виллиг в отчете за прошлый финансовый год.
Выручка Taxify OU составила 1,5 млн евро в Эстонии, 510 000 евро в Латвии, 152 000 евро в Литве и 44 000 евро в Венгрии. За пределами Европы выручка Taxify OU была существенной только в ЮАР, где она составила 557 000 евро.
С учетом прошлогодних убытков нераспределенные убытки фирмы за прошлые периоды увеличились до 813 000 евро.
Отчет фирм не консолидирован – он не отражает результаты деятельности дочерних фирм Taxify в Финляндии, Чехии, Сербии, ЮАР и Нидерландах.
В конце прошлого года в фирме работали 40 человек, что в три раза больше, чем за год до того. В дочерних фирмах работали 50 человек.