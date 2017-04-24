В Латвии в начале апреля 2017 года общая налоговая задолженность, считая актуальные, приостановленные долги и долги с продлением срока оплаты, составила 1,378 млрд евро, что на 2,5% меньше, чем в начале марта, свидетельствуют данные Службы государственных доходов (СГД).

Долг перед основным государственным бюджетом составляет 893,71 млн евро, что на 3,2% меньше по сравнению с началом марта, долг перед бюджетами самоуправлений - 320,575 млн евро, что на 1% меньше, долги по социальному страхованию - 163,858 млн евро, что на 1,5% меньше.

Актуальные долги, на которые начислена пеня, на 1 апреля составляли 68,21% от общей суммы долга, или 939,964 млн евро.

Не подлежащими взысканию признаны долги в размере 8,811 млн евро, которые возникли у ликвидируемых предприятий.

Подлежащими взысканию в начале апреля признаны долги в размере 931,153 млн евро, в том числе реально взыскиваемыми - 149,618 млн евро, реально не взыскиваемыми - 781,535 млн евро.

На 779,174 млн евро задолженности у должников нет имущества и денег, на которые может быть направлено взыскание, а у долгов в размере 2,361 млн евро истек срок взыскания.

Продления сроков уплаты на 1 апреля были предоставлены на долги в размере 67,469 млн евро.

На начало марта 2016 года общие налоговые долги в Латвии составляли 1,414 млрд еврo.