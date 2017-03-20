Предлагает новая схема уплаты налогов: малый бизнес, платящий налог с оборота, со следующего года больше не будет перечислять налог государству. Предпринимателей заменит "машина", то есть деньги автоматически будут перечисляться со счета при поступлении на его доходов.

Надо изучить нюансы этого плана, потому что именно от них все зависит, сказал Райво Реде, председатель правления компании по финансовому управлению Primum. Для тех, кто вносит патентную плату, идея неактуальна, потому что они платят перед получением патента. Если субъекты хозяйственной деятельности не платят налог с микропредприятия, это не актуально и для них, потому что налог платится с разницы поступлений и расходов.

Реде считает, что новый порядок слишком сложен и для получателей гонораров - например, за авторов, получающих гонорар от зарегистрированного налогоплательщика, подоходный налог и так удерживается. Фактически, остаются только микропредприятия. Для государства идея выгодна, так как деньги будут собираться быстро и эффективно.

"Но я не вижу, чтобы такой порядок что-то упрощал в бухгалтерии, если только не будут приняты поправки, освобождающие плательщиков налога с микропредприятий, платящих налог автоматически, от бухгалтерского учета. А это маловероятно", - сказал консультант.