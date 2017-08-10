Во время встречи посла Дании в Латвии Ханса Браска и управляющего Рижским свободным портом Ансиса Зелтиньша обсуждалась возможность открытия новой паромной грузовой и пассажирской линии между Данией и Ригой, сообщила представитель порта Вита Герхарде.

Главной целью визита посла 9 августа было знакомство с новым управляющим портом. Посла ознакомили с показателями деятельности порта, новыми проектами, инвестиционными возможностями. Зелтиньш подтвердил, что Дания уже сейчас является важным партнером порта, а в ситуации, когда новые рынки грузов и инвестиционные проекты для порта жизненно важны, управление порта заинтересовано в еще более тесном сотрудничестве с портами и предприятиями Дании.

Посол отметил качество услуг в порту, а также информировал, что вскоре ожидается визит датских предпринимателей в Латвию.

По информации портового управления, в последние годы поток грузов между Ригой и датскими портами составлял в среднем 1,5 млн тонн в год, или примерно 4% от общего грузооборота. 90% грузов составляют грузы, отправленные из Риги в датские порты (уголь, древесина, сельскохозяйственные товары, нефтепродукты).

В Рижском порту работает датская контейнерная линия Maersk Line, которая по количеству обслуженных контейнеров занимает третье место.