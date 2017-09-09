Компетентное жюри отобрало претендентов на ежегодный приз столицы в области архитектуры. В этом году на главный и почетные призы Бюро архитектора Риги претендуют 11 объектов.

Бюро архитектора Риги приглашает жителей столицы и всех, кто заинтересован в качественных изменениях в городской среде и развитии архитектуры, принять участие в оценке объектов, выбранные в финал конкурса. Из 725 сданных в прошлом году строительных объектов в Риге на первом этапе в регистр участников включены 29 объектов.

С объектами, которые выдвинуты на приз, их фотографиями и оценкой экспертов можно ознакомиться на сайте www.arhitekts.riga.lv. Проголосовать за понравившийся объект и выразить свое мнение можно на странице в Facebook.

"Характерная черты нынешнего года - среди номинантов нет ни одного масштабного проекта, то есть явного фаворита, как это было в предыдущие годы. Это однозначно усиливает конкуренцию в борьбе за приз в области архитектуры. Большая часть объектов, выдвинутых на награду в этом году, находится в историческом центре Риги. От заказчиков, архитекторов и строителей потребовались умения и мастерство, чтобы объекты как можно более органично вписались в застройку этой части города, сохранили пиетет по отношению к существующим архитектурным ценностям и вместе с тем обеспечили функциональность здания в рамках выделенного бюджета. Очень радует, что при реализации многих проектов – и новостроек, и перестроенных зданий – это удалось осуществить, поэтому реальных претендентов на ежегодный приз несколько. Это позволит сохранить интригу до принятия решения - какой объект удостоится приза 2017 года", - подчеркивает архитектор Риги Гвидо Принцис.

Для оценки объектов, выдвинутых на архитектурный приз Риги, также привлечены члены коллегии архитектора Риги, отраслевые эксперты и депутаты Рижской думы. Окончательное решение в конце сентября примет архитектор Риги, обобщив данные осмотра объектов, оценку экспертов жюри, мнения профессионалов отрасли и отзывы рижан.

По сложившейся традиции ежегодный приз Риги в области архитектуры вручается в первый понедельник октября, когда отмечается Всемирный день архитектуры. В этом году дата выпадает на 2 октября. Приз вручается в здании, которое победило в конкурсе прошлого года, то есть церемония пройдет в Академическом центре естественных наук Латвийского университета в Торнякалнсе.

Главный приз в прошлом году получили архитекторы Вита Полковникова, Ина Куликовска, Кристап Баутрс, Даце Зариня, Райвис Лиепиньш, Алисе Екабсоне и ландшафтный дизайнер Ингуна Розентале.

Смотр лучших строений в Риге организуется с 2006 года. Его целью является формирование качественной городской среды и содействие дискуссии о том, по каким критериям оценивать качественную городскую среду, выявление лучших архитекторов, формирование общественного спроса на качественные архитектурные услуги.