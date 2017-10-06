В мире возрастает популярность биткоина и других криптовалют, но в Латвии виртуальные валюты, если судить по косвенным признакам, пока не пользуются особой популярностью. Официальные ведомства и коммерческие банки рекомендуют жителям и предприятиям не пользоваться криптовалютами или относиться к ним с большой осторожностью.

Биткоин — это цифровые деньги. Физически этой валюты не существует, есть только специальные реестры, в которых ведется учет, сколько у кого биткоинов и кто куда их переводит. Эти журналы называются блокчейнами.

Это похоже на то, как устроены безналичные платежи в банках: когда вы платите картой в магазине, вы тоже не передаете никому никаких физических денег или золота. Просто где-то в банковском реестре прописывается ваша операция.

Биткоины отличаются от обычной валюты тем, что реестры хранятся не централизованно в банках и платежных системах, а одновременно на всех компьютерах, которые заняты биткоинами. Любой человек может посмотреть все операции со всеми биткоинами за всю историю.

Реестры защищены криптографией. Подделать их одновременно у всех нельзя. Невозможно переписать данные в блоках и заявить, что у кого-то теперь есть миллионы.

Сейчас рыночная капитализация биткоина составляет 71 млрд долларов США, а суммарная капитализация всех криптовалют, за которыми следит Coinmarketcap, - 144,3 млрд долларов. Однако в Латвии не существует экосистемы компаний, которые готовы продавать товары и предоставлять какие-то услуги, принимая биткоин в качестве оплаты. В какой-то момент авиакомпания airBaltic объявила о готовности продавать билеты за биткоины, но сейчас эта функция на сайте авиакомпании не действует. Отсутствуют и латвийские интернет-сервисы, позволяющие быстро купить биткоин или другие криптовалюты.

Поэтому латвийцам при покупке биткоина (преимущественно, для инвестиционных сделок) остается пользоваться многочисленными иностранными сервисами. Если, конечно, не пугают связанные с этим риски. Например, в январе этого года цена биткоина опускалась до 755 долларов, в начале сентября ненадолго превысила 5000 долларов, а в середине сентября опустилась ниже 3000 долларов. Даже такой поверхностный анализ хорошо показывает, насколько существенными могут быть колебания курса биткоина.