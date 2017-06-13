В мае Совет по конкуренции (СК) оштрафовал четыре охранные фирмы Bruks, Nivios-LTD, Puma и Lat Jur Fin на общую сумму 78 544 евро за продолжительные и систематические запрещенные сговоры при участии в публичных закупках.

СК начал расследование по заявлению госкомпании Valsts nekustamie īpašumi, которая указала на совпадения в заявках, полученных от фирм, участвовавших в тендере. СК выяснил, что с 2011 по 2016 годы четыре фирмы согласовали свои действия при участии в восьми закупочных процедурах: одну проводила Valsts nekustamie īpašumi, одну - Первая Рижская больница, две - Рижский технический университет, четыре - Латвийский университет.

Расследование показало, что Nivios-LTD, Puma и Lat Jur Fin подавали предложения, которые были подготовлены фирмой Bruks, или участвовали в разработке предложения, направляя свои заявки в Bruks. В результате этого заказчики не могли получить конкурирующие друг с другом предложения и были введены в заблуждение о реальных условиях конкуренции.

За искажение конкуренции путем нелегального сговора фирма Bruks оштрафована на 29 250 евро, Nivios-LTD - на 39 676 евро, Puma - на 3250 евро и Lat Jur Fin - на 6368 евро.