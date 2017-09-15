Чтобы снизить налоговое бремя, с 1 октября по 31 декабря 2017 года юридические и физические лица, у которых есть долги по налогам, могут обращаться за поддержкой в СГД. Программа поддержки предусматривает погашение пени и штрафов в полном объеме при условии, что не позднее 31 декабря 2019 года будет выплачена основная сумма налогового долга.

В результате погашения пени и штрафов налогоплательщиков доходы бюджета от реализации программы поддержки могут составить 33 млн евро в год.

Общая сумма долга по налогам с мая 2013 года существенно не меняется, оставаясь на уровне около 1,4 млрд евро. Тенденция к незначительному снижению налогового долга наметилась с конца 2016 года. На 1 августа этого года сумма долга составляла 1,365 млрд евро.

Точное число участников программы поддержки назвать сложно, указывают в СГД, учитывая, что подобного рода программа реализуется впервые.

"Пока предполагается, что большая часть участников программы будет из числа физических лиц. На 1 августа на учете в СГД было 45 тыс. физических лиц, имеющих долги по налогам, которые могут претендовать на участие в программе. С учетом ряда факторов, в том числе средней суммы долга, предполагаем, что СГД может получить около 25 тыс. заявлений", - сообщили в налоговой службе.

Как сообщалось, 27 июля 2017 года Сейм в окончательном чтении принял закон о погашении пени и штрафов, наложенных на налогоплательщиков за долги по налогам.