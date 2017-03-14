Крупнейшая налоговая задолженность - 46,96 млн евро - у SIA Tendem neman. Это предприятие уже длительное время лидирует в списке должников.

ООО Tendem neman было зарегистрировано в 2014 году и занималось оптовой торговлей электронного и телекоммуникационного оборудования, а также запчастями к нему. Служба госдоходов остановила работу предприятия 16 февраля 2016 года, то есть более двух лет назад, а также ввела запрет на реорганизацию и изменение состава участников. Единственным владельцем предприятия с 2015 года является гражданин Литвы Николай Синягин. В 2014 году оборот компании составил 38,86 млн евро, прибыль - 222 164 евро.

Второе место занимает SIA M4U (36,4 млн евро). Компания была зарегистрирована в 2011 году как оптовый торговец электронными и телекоммуникационными устройствами. В 2015 году предприятие было исключено из регистра плательщиков НДС, тогда же по решению суда ее деятельность была остановлена.

На третьем месте списка - физическое лицо Евгений Яковлев, который входил в список на протяжении многих лет. Объем его долга по налогам составляет 23, 95 млн евро. Еще месяц назад его обязательства были горазда меньше - 19,16 млн евро. По данным Lursoft, Яковлев по-прежнему является владельцем OOO Namu pārvalde "Maskavas", а также владеет долями капитала в нескольких других предприятиях.

Четвертое место занимает SIA Elektrolats с долгом в 13,42 млн евро (месяцем ранее - 13,25 млн евро). Компания была зарегистрирована в 1991 году, последние данные о хозяйственной деятельности предприятия датированы 2014 годом, когда оборот составил 11,53 млн евро, а убытки - 9927 евро. Принадлежит компания гражданину России Дмитрию Осолодкину. В августе 2016 года Служба госдоходов остановила работу предприятия.

На пятом месте - физическое лицо Мирослав Митрофанов, который также давно входит в список крупнейших должников СГД. Его обязательства составляют 8,97 млн евро.

В первую десятку входят также SIA Eco Tyre Baltics (8,92 млн евро), ООО Membrant (6,05 млн евро), ООО Future Vision (6,026 млн евро), Юрий Шарупов (4,31 млн евро) и ООО East-West-Transit (3,79 млн евро).