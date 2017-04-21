Фирма EfTEN Domina, которая управляет рижским торговым центром Domina Shopping, в прошлом году заработала 3,8 млн. евро, сообщает агентство LETA со ссылкой на отчет компании, охватывающий период со 2 мая по 31 декабря 2016 года.

Оборот предприятия в указанный период составил 4,075 млн. евро. Львиную долю — 69% — составили доходы от сдачи площадей в аренду. Еще 21,5% выручки обеспечила плата за содержание центра, 9% — коммунальные платежи.

В сообщении также указано, что в прошлом году в ремонт и развитие Domina Shopping было инвестировано 1,5 млн. евро. Оценка стоимости торгового центра на 31 декабря, по версии правления EfTEN Domina — 79,75 млн. евро.

Ранее сообщалось, что в масштабную реконструкцию площадей торгового центра (12 000 кв. метров), оставшихся после расторжения договора с Prisma, было вложено 5 млн. евро. В ходе реконструкции также были построены скоростные лифты, которые свяжут стоянки с помещениями т/ц. Для посетителей они будут доступны после того, как откроется новый большой продовольственный магазин.