Об этом во вторник сообщил заместитель государственного секретаря министерства Раймондс Алексеенко, добавив, что ведомство предлагает также автоматически удерживать налог с банковского счета предприятия при его пополнении.
Как уже ранее сообщалось, Минфин в рамках налоговой реформы предлагает до 20% снизить подоходный налог с населения, отменить налог солидарности и сохранить налог с микропредприятий.
Действующие ставки налог на микропредприятия:
- 12% при обороте до 7 000 евро в год
- 15% - при обороте до 100 000 евро в год
- 20% - если оборот превышает 100 000 евро (к превышающей части оборота)
- Если у микропредприятия в течение года не было оборота или начисленная сумма налога на микропредприятия не превышает 50 евро, в бюджет уплачивается налог на микропредприятия в размере 50 евро.