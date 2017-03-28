Микропредприятия, оборот которых в год не превысит 50 000 евро, будут платить налог в размере 15% от оборота, предусматривает предложенный Министерством экономики вариант налоговой реформы или модель "MUN 2.0".

Об этом во вторник сообщил заместитель государственного секретаря министерства Раймондс Алексеенко, добавив, что ведомство предлагает также автоматически удерживать налог с банковского счета предприятия при его пополнении.

Как уже ранее сообщалось, Минфин в рамках налоговой реформы предлагает до 20% снизить подоходный налог с населения, отменить налог солидарности и сохранить налог с микропредприятий.

Действующие ставки налог на микропредприятия: