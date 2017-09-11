Опрос показывает, что работники активно интересуются размером зарплаты коллег независимо от того, насколько высокую позицию они занимают. Примерно 59% опрошенных хотели бы узнать, сколько зарабатывают друзья, соседи и знакомые.
Примерно половина респондентов (51%) рассказала, что обсуждают тему зарплат с родственниками и друзьями.
О размере зарплаты активнее рассказывают люди, у которых размер зарплаты ниже среднего. Сотрудники, занимающие руководящие должности, неохотно говорят о размере своей зарплаты.
Paylab провела опрос в девяти странах Европы. В Латвии в опросе приняли участие 4026 респондентов, участвующих в базе данных Algas.lv, которой управляет портал трудоустройства CV-Online.