Проведенный международной платформой исследования зарплат Paylab социологический опрос показывает, что 72% латвийских работников хотели бы узнать, сколько зарабатывают их коллеги.

Опрос показывает, что работники активно интересуются размером зарплаты коллег независимо от того, насколько высокую позицию они занимают. Примерно 59% опрошенных хотели бы узнать, сколько зарабатывают друзья, соседи и знакомые.

Примерно половина респондентов (51%) рассказала, что обсуждают тему зарплат с родственниками и друзьями.

О размере зарплаты активнее рассказывают люди, у которых размер зарплаты ниже среднего. Сотрудники, занимающие руководящие должности, неохотно говорят о размере своей зарплаты.

Paylab провела опрос в девяти странах Европы. В Латвии в опросе приняли участие 4026 респондентов, участвующих в базе данных Algas.lv, которой управляет портал трудоустройства CV-Online.