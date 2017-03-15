Только 13% респондентов считают, что жилье выгоднее снимать, а не покупать. Примерно треть опрошенных не имеют мнения по этому вопросу.

Главный довод в пользу покупки жилья, по мнению 72% опрошенных, заключается в том, что размер платежа по кредиту сейчас равен или может быть даже меньше расходов на аренду квартиры. 67% респондентов отмечают в качестве существенного аргумента указывают, что покупка недвижимости - это долгосрочное вложение.

Жители, которые считают, что выгоднее снимать квартиру, поясняют: у них нет уверенности в своих возможностях для долгосрочных обязательств. Такой аргумент приводят 53% респондентов, считающих аренду более выгодной по сравнению с покупкой жилья.

Опрос проводился в феврале в сотрудничестве с OMD Snapshots. В опросе приняли участие 706 жителей в возрасте от 18 до 74 лет.