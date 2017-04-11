Большинству участников опроса, проведенного порталом трудоустройства cvmarket.lv, приходилось сталкиваться с ситуацией, когда изложенное во время интервью о работе предложение работодателя не совпадало с реальными условиями, с которыми человек сталкивался после фактического начала работы.

С подобной ситуацией сталкивался 71% респондентов. 34% опрошенных указывают, что после поступления на работу выяснялось: трудовые обязанности шире или вообще существенно отличаются от того, что работодатель рассказал во время интервью. 23% опрошенных отмечают, что реальный размер зарплаты не отвечал обещанному. 9% респондентов сообщили, что рабочий график отличался от описанного во время интервью. 5% опрошенных информируют, что "не получили других обещанных благ, например, страховку, оплаченные сверхурочные".

В свою очередь, 29% респондентов отметили, что предоставленная работодателем на интервью информация полностью отвечала реальной ситуации.

В опросе приняли участие 604 респондента в возрасте от 20 до 55 лет. Опрос проводился с 21 марта по 6 апреля.