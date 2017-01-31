Опрос DELFI. Starbucks или Tesco? Каких брендов не хватает в Латвии?(42)
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Шведская сеть магазинов мебели и предметов интерьера Ikea официально объявила о выходе на латвийский рынок. Портал Delfi, между тем, выясняет, кого еще ждут жители Латвии.
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