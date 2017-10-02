Почти половина или 48% латвийских предпринимателей утверждают, что этим летом не были в отпуске и не намерены использовать возможность отправиться хотя бы на недельные каникулы, - показывает новейшее исследование Citadele Index, в котором каждый квартал свое мнение высказывают 750 собственников и руководителей латвийских предприятий.

Опрос проводился в июне и июле этого года, когда 16% респондентов указали, что уже были в отпуске продолжительностью не меньше недели, а 31% отметили, что еще только планируют уйти хотя бы в недельный отпуск.

По данным Citadele Index, этим летом самыми загруженными были предприниматели строительной отрасли – 65% из них ответили, что не намерены использовать полагающийся им летний отпуск, в то время как из работающих в сфере услуг коммерсантов уходить в отпуск летом не собирались только 44% опрошенных. В свою очередь 52% предпринимателей сферы услуг ответили, что уже были или планируют уйти в хотя бы недельный отпуск, тогда как среди представителей строительной отрасли таких оказалось только 31%.