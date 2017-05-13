В пятницу, 12 мая, Латвийская торгово-промышленная палата провела дебаты с кандидатами в мэры Риги, в ходе которой организация представила политикам результаты опросов местных предпринимателей на тему того, что они ждут от столичного руководства нового созыва. Главными пожеланиями были следующие: улучшение инфраструктуры, отказ самоуправления от практики частого вмешательства в частный бизнес, а также поиск способов мотивировать иностранных инвесторов вкладывать деньги в Латвию.

В ходе дискуссии кандидаты в мэры Риги признавали, что на данный момент большие препятствия развитию бизнеса создает медленный и чрезмерно бюрократизированный процесс принятия решений в Рижской стройуправе. Это существенно замедляет реализацию проектов и привлечение зарубежных инвесторов. В итоге нередки случаи, когда иностранцы выбирают для вложения средств проекты в Таллине и Вильнюсе.

В ходе опросов выяснилось, что 63% респондентов оценивают попытки нынешнего руководства Рижской думы влиять на местный бизнес негативно, еще 18% — "скорее негативно". Положительно и "скорее положительно" о действиях думы отозвались лишь 8% и 4% опрошенных соответственно.