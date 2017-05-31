В этом году в первом квартале порог оптимизма превысили строители, производители и сфера услуг, а торговля остается единственной отраслью, где порог оптимизма еще не достигнут, свидетельствует новейший Citadele Index.

После трехлетнего перерыва общее настроение предпринимателей в Латвии вновь стало оптимистическим. Величина индекса в первом квартале составила 50,5 пункта, повысившись на 4,1 пункта, и это самое стремительное улучшение настроения предпринимателей в течение семи лет. В прошлом квартале величина индекса составляла 46,4 пункта.

Среди регионов позитивнее всего настроены предприниматели в Земгале и в Рижском регионе, но и в Латгале, где они традиционно были критичны, настроение значительно улучшилось, хотя и остается в зоне пессимизма.

Улучшилось настроение как экспортных, так и местных предприятий. Эксперты связывают это с изменениями к лучшему в балтийской и мировой экономике.

По мнению экономиста Citadele Мартиньша Аболиньша, улучшение настроения связано и с тем, что вскоре будут доступны средства ЕС. "Строителям хороший объем работы обеспечивает частный сектор, который начал активнее использовать возможности кредитования. Хотя мировая торговля и активизировалась, уровень комфорта латвийских торговцев зависит от внутреннего потребления и покупательной способности, которые меняются не так быстро", - сказал он.

Быстрее всего улучшалась оценка предпринимателями общей ситуации в стране, но и оценка финансового положения собственных предприятий была выше, чем раньше. Изменения настроения отражаются и в данных кредитования - хотя первый квартал обычно вялый, в этом году Citadele выдал предпринимателям кредитов на 22% больше, чем годом ранее, сообщил глава банка Гунтис Белявскис. Второй и третий кварталы года, как правило, более активны для кредитования.