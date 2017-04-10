Латвийская торгово-промышленная палата (ЛТПП) и Латвийская конфедерация работодателей (ЛКРД) категорически возражают против рассматриваемой группой по управлению налоговой реформой возможности повысить ставку обязательных взносов социального страхования.

Как указала гендиректор ЛКРД Лига Меньгелсоне, ЛКРД не поддерживает это предложение. "Мы категорически возражаем, ибо основной замысел налоговой реформы - снизить бремя налогов на рабочую силу", - пояснила она.

Член совета ЛТПП Элина Ритиня сообщила, что ЛТПП тоже не поддерживает это предложение, так как оно "не согласуется с достигнутым ранее соглашением об основных положениях налоговой реформы и противоречит одной из главных целей - снижению налогов на рабочую силу". "Мы сейчас работаем над тем, чтобы наша налоговая система была конкурентоспособной в регионе Балтийских стран, но, повысив ставки, мы не сможем конкурировать ни с Литвой, ни с Эстонией", - подчеркнула она.

Как сообщалось, министр финансов Дана Рейзниеце-Озола сегодня после заседания группы по управлению налоговой реформой сообщила журналистам, что группа рассматривает возможность увеличения ставки обязательных взносов социального страхования.

По ее словам, все еще рассматривается возможность увеличения ставки соцналога, но в таком случае нужно предложить что-то дополнительно предпринимателям, чтобы не снизить их конкурентоспособность.